В МГТУ завершила свою работу Школа по морской биологии

Школа по морской биологии "Многообразие биосистем и путей их познания" проходила в Мурманске с 28 февраля по 4 марта.

Работа Школы проходила в несколько этапов и включала: биологический диктант для аспирантов, магистрантов, бакалавров МГТУ, постерную сессию научных работ аспирантов, магистрантов, бакалавров на базе научных институтов ММБИ КНЦ РАН и ПИНРО, творческие выставки фотографий и акварельных работ, а также блиц-конкурс школьников по морской биологии.



В мероприятиях Школы приняло участие более 150 человек.



/ Пресс-служба МГТУ /



