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07.03.2017 11:30

В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих состоится открытие выставки картин «Колдуют руки над картиной» незрячей художницы Светланы Зоновой

9 марта в 16.00 в творческой галерее Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих (г. Мурманск, ул. Шевченко, 26) состоится открытие выставки картин «Колдуют руки над картиной» незрячей художницы Светланы Зоновой.
Светлана Владимировна Зонова (творческий псевдоним Лана Норд) - поэт, прозаик, исполнитель авторских песен, художник пластилиновой живописи. Как поясняет сама художница, пластилиновая живопись – это изображение художественных образов пластилином.
Выставка «Колдуют руки над картиной» – это третья персональная выставка Светланы. На ней представлено 30 картин, выполненных из пластилина в жанре натюрморта и пейзажа.
На открытии выставки сотрудники библиотеки организуют он-лайн общение со Светланой с помощью интернет-мессенджера Скайп. Она поделится своими достижениями и расскажет о том, кто помогает ей в творчестве.

/Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих /
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