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07.03.2017 11:00

280 миллионов рублей будет выделено муниципалитетам из бюджета Мурманской области на дорожную деятельность

Предоставление субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям на дорожную деятельность стало одним из вопросов, рассмотренных в ходе оперативного совещания, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области провело конкурс по выделению субсидий в начале февраля текущего года. Как сообщил министр Дмитрий Соснин, одним из приоритетных критериев отбора конкурсных заявок муниципалитетов был ремонт улиц с наиболее интенсивным движением, а также обеспечивающих подъезд к социальным объектам – детским садам, школам, поликлиникам.
По информации министра, в этом году заявки на конкурс представили 26 муниципалитетов, заявившие 78 объектов. Победителями признано 21 муниципальное образование, в них будет профинансирован 51 объект.
«Исходя из опыта прошлого года, мы разбили список участников конкурса на две группы – муниципалитеты с численностью населения до 10 тысяч человек и свыше 10 тысяч. Эта практика положительно себя зарекомендовала, так как небольшим муниципалитетам лучше конкурировать между собой, чем с более крупными», - пояснил Дмитрий Соснин.
Министр транспорта и дорожного хозяйства также уточнил, что первоначально на эти цели выделялось 220 млн рублей, но, исходя из большого количества заявок, было принято решение об увеличении суммы субсидий за счет средств экономии прошлого года до 280 млн рублей.
Алексей Тюкавин заострил внимание руководителей муниципалитетов на необходимости своевременной подготовки конкурсной документации, обеспечения жесткого контроля за работами, чтобы все выделенные средства были своевременно освоены, а качество работ было надлежащим.
«Прошу глав районов взять под контроль заключение контрактов в небольших муниципалитетах, чтобы в случае необходимости оказать помощь коллегам в организации работ», – сказал Алексей Тюкавин.


/Управление по взаимодействию со СМИ/
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