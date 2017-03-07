Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар. В областном центре горел автомобиль

Кирилл Коган.

В Мурманске сгорела иномарка предпринимателя. По данным ГУ МЧС сообщение о пожаре на улице Халатина поступило в 3 часа ночи. В ликвидации возгорания принимали участие 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Спасти машину не удалось. Она выгорела полностью, пострадал от огня и припаркованный рядом ВАЗ. У "десятки" обгорел багажник. В пресс-службе УМВД сообщили, - по данному факту начата проверка. Полиция выясняет, был ли это поджег, или техническая неисправность автомобиля.





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