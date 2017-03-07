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07.03.2017 10:45

Сотрудники ГИБДД Мурманской области продолжают следить за состоянием дорожно-уличной сети

Несмотря на то, что по календарю весна уже наступила, на территории Мурманской области сохраняется зимняя погода со снегопадами и легким морозом. Такие погодные условия негативно влияют на эксплуатацию автомобилей и автодорог, меняются особенности движения транспорта. Недостатки зимнего содержания зачастую становятся сопутствующим фактором возникновения дорожно-транспортных происшествий.
На органы внутренних дел Российской Федерации возложен контроль за соблюдением требований действующего законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения. В соответствии с данными полномочиями, сотрудники ГИБДД региона на постоянной основе проводят обследование состояния улично-дорожной сети.
Так, при очередной проверки содержания дорог в г. Полярные Зори сотрудники Госавтоинспекции выявили немало нарушений.
Это такие нарушения, как завышение обочины по отношению к проезжей части, снег и лед на дороге, которые делают проезжую часть скользкой и создают повышенную аварийность. Но наиболее распространенным нарушением стали снежные валы, которые формируются у нерегулируемых пешеходных переходов. За такими сугробами, которые зачастую оказываются выше человеческого роста, практически невозможно заметить пешехода. А если это ребенок или подросток – увидеть его до того, как он окажется на проезжей части, не представляется возможным. Такие недостатки содержания улично-дорожной сети в разы увеличивают риск дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с пострадавшими.
По результатам проведенного обследования вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.34 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях.


/ Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области /
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