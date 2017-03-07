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07.03.2017 10:30

Областная "Кировка" готовит праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню

7 марта в 18.30 творческие коллективы областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова поздравят представительниц прекрасного пола с Международным женским днем.
Весна – время пробуждения природы после зимних холодов. Весна – пора любви, когда сердца начинают биться в ускоренном ритме. Именно весной отмечают самый ожидаемый и любимый праздник для всех женщин 8-е Марта. В этот день каждая женщина ждет особого внимания, нежного слова, трепетной улыбки, которых зачастую так не хватает в повседневной жизни.
В праздничной программе концерта зрители увидят  танцевальные и вокальные номера. Ансамбль танца «Радость» подарит хореографическую композицию «Белый сон», студия эстрадной песни «Вернисаж» споет песни «Мама» и «Верни мне музыку», ансамбль бального танца «Ювента» исполнит «Танго» и «Вальс», а цирк «Комплимент» удивит воздушной гимнастикой и эквилибристикой.
Кроме того, в концерте примут участие творческие коллективы из городов Североморск и Кировск.
    
/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/
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