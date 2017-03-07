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07.03.2017 10:15

Сотрудник УФСИН России по Мурманской области выиграл «бронзу» на турнире по зимнему плаванию

В Апатитах на озере Имандра прошёл Фестиваль любителей зимнего плавания «Проводы зимы», в котором участвовали около 80 мужчин и 50 женщин.
Среди заполярных «моржей» на старт вышел и сотрудник УФСИН России по Мурманской области - начальник организационно-аналитического отдела подполковник внутренней службы Антон Мамонов.
Любители данного экстремального вида спорта состязались на дистанции 25 м вольным стилем. В программе Фестиваля также была смешанная эстафета 4 по 25 метров.
Сотрудник УФСИН выступил очень достойно, выиграв в личном зачёте «бронзовую» медаль.
Данный успех не является случайным, поскольку подполковник Мамонов на протяжении многих лет увлекается зимним плаванием и является постоянным участником соревнований самого высокого ранга по данному виду спорта, в том числе и в Открытом чемпионате России 2015.

/ Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области /
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