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07.03.2017 08:46

В Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту отравления детей в городе Кировске

Следственными органами Следственного комитета  Российской Федерации по Мурманской области  проводится процессуальная проверка по факту массового отравления детей, посещавших детский сад № 16 города Кировска Мурманской области.

Предварительно установлено, что 06 марта 2017 года в ГОБУЗ «Апатистко-Кировская центральная городская больница» обратились 9 воспитанников детского сада с признаками кишечной инфекции неясной этиологии, из которых 1 ребенок госпитализирован в инфекционное отделение городской больницы.

В настоящее время следствием опрашиваются пострадавшие, персонал детского сада, назначаются необходимые исследования, проводятся иные проверочные мероприятия.

Ход и результаты доследственной проверки находится на контроле у руководства следственного управления.


/ Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области /
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