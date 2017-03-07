В Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту отравления детей в городе Кировске

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту массового отравления детей, посещавших детский сад № 16 города Кировска Мурманской области.



Предварительно установлено, что 06 марта 2017 года в ГОБУЗ «Апатистко-Кировская центральная городская больница» обратились 9 воспитанников детского сада с признаками кишечной инфекции неясной этиологии, из которых 1 ребенок госпитализирован в инфекционное отделение городской больницы.



В настоящее время следствием опрашиваются пострадавшие, персонал детского сада, назначаются необходимые исследования, проводятся иные проверочные мероприятия.



Ход и результаты доследственной проверки находится на контроле у руководства следственного управления.





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