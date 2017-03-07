В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 марта.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



С 9 ЧАСОВ 6 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 7 МАРТА ул. Героев Рыбачьего, 61, 63



ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

10.00 – 11.00 ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 1)



ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Буркова, 13, 21

ул. Свердлова, 12 (корп. 2,3)



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 10.00 пр. Ленина, 3, 9

09.00 – 13.00 ул. Куйбышева, 1а

10.00 – 17.00 ул. Скальная, 23



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



/ Администрация города Мурманска /