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07.03.2017 10:00

Командующий Северным флотом поздравил военнослужащих-женщин с Международным женским днем

В преддверии Международного женского дня командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов поздравил женщин, проходящих военную службу по контракту на различных должностях, а также работающих и служащих в соединениях, береговых частях и учреждениях Северного флота с Международным женским днём – 8 марта.
Командующий Северным флотом отметил большой вклад, который вносят женщины своим самоотверженным трудом и усердием в боеспособность флота.
Сегодня на Северном флоте женщины проходят гражданскую и военную службу по контракту на различных должностях рядового, командного и технического состава. Как военнослужащие в основном они задействованы в медицинском обеспечении и в частях связи, РХБЗ, в системе тылового обеспечения и военторга. Однако есть примеры прохождения военной службы женщинами-военнослужащими в подразделениях специального назначения, в бригаде морской пехоты, мотострелковой и арктической бригадах.
Есть женщины и в составе гражданских экипажей судов обеспечения. На спасательном судне Северного флота «Михаил Рудницкий» четвёртым помощником капитана служит Галина Иванина.
В настоящее время до пяти процентов военнослужащих Северного флота составляют женщины. Большинство из них являются рядовыми, матросами, сержантами и старшинами. Порядка 300 имеют воинское звание офицера, мичмана или прапорщика. Из них самое высокое звание – подполковник медицинской службы носят 10 женщин – начальников отделений и главных медицинских специалистов Военно-морского клинического госпиталя.


/ Пресс-служба Северного флота /
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