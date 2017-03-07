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07.03.2017 10:35

В областном краеведческом музее открылась выставка, посвященная юбилею Детской театральной школы Мурманска

Елена Ямаш.

"Двадцать разноцветных лет". В областном краеведческом музее - выставка к юбилею Детской театральной школы Мурманска. 17 февраля она отметила свое 20-летие. Ежегодно коллективы представляют порядка 20 спектаклей, количество желающих стать воспитанниками школы - превышает количество свободных мест.
Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "С одной стороны, это учреждение дополнительного образования в сфере и культуры и искусства. С другой стороны, это экспериментальная площадка для реализации самых креативных творческих проектов".
В экспозиции - больше 200 работ детей и преподавателей двух отделений: основы художественно-постановочной деятельности и раннего художественно-эстетического развития. Картины - в разной технике, а также работы декоративно-прикладного творчества - батик, куклы, витражи, роспись по ткани, фотографии грима к спектаклям, костюмы театральных постановок, бутафория - головные уборы для спектаклей и декорации.
Руководитель художественно-постановочного отделения Детской театральной школы города Мурманска Олег Истомин: "Это еще и ретроспектива. Здесь даже работы 2008, 9 и 10 года. Чтобы детки, которые уже закончили, могли пригласить своих друзей и посетить эту выставку".
Директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук: "Я могу сказать от себя лично, это волшебство, как будто попал в сказку. Даже немного посокрушалась - почему не Новый год, потому что такие прекрасные работы. Такие интересные костюмы, просто все пышет творчеством, такой хорошей, положительной энергетикой, и видно, что все сделано с душой, сердцем. Потрясающе".




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