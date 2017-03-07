В Мурманске проходят состязания среди женщин в погонах. За звание "Звездная барышня" соревнуются 16 участниц со всей области

Любовь Дубова.

Северянки в погонах сменили форму на купальники. С заплыва в мурманском бассейне стартовал областной конкурс "Звездные барышни". Уже в седьмой раз в спортивной подготовке, таланте и красоте соревнуются сотрудницы силовых структур и ведомств. 16 участниц со всего региона. Военные, инспекторы, участковые, судебные приставы пройдут несколько этапов. Заплыв в бассейне, стрельба в тире, кулинарный поединок. В финале - выход в платьях, созданных специально для конкурса, из подручных материалов. Имя победительницы объявят 18 марта.

Заведующая отделом культурно-досуговой деятельности областного ДК им. С.М. Кирова Жанна Кучина: "Я буду каждый год этим конкурсом доказывать людям , что это очаровательные красивые, умные женщины, воспитывающие детей, которые хорошо готовят, могут петь, танцевать, и ко всему прочему могут еще и мужчину защитить".









