Жители Мурманской области могут получить "дальневосточный гектар"

Анастасия Ярославская.

C 1 февраля это право дано всем гражданам России. Алгоритм подачи заявок прост - через портал Госуслуг. В случае одобрения, землю отдадут в безвозмездное пользование на 5 лет, с правом пролонгирования. А через 10 лет аренды ее можно переоформить в собственность. На сайте надальнийвосток.рф уже опубликовано 30 типовых решений по освоению участков. За время социального проекта подано 67 тысяч заявок, каждая десятая - удовлетворена. Правда, мурманчан среди интересующихся пока не было. Возможно, большинство считают, что менять Крайний Север на Дальний Восток, пусть и с более мягким климатом - всё-таки "шило на мыло".

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко: "По Мурманской области таких заявлений пока не было, но мы ждем, что такие заявления будут. И жители нашего региона рассмотрят такие предложения. На сегодняшний день на сайте - Дальний Восток - уже 30 таких решений, как можно использовать такие участки на Дальнем Востоке".





