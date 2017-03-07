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07.03.2017 09:00

Жители Мурманской области могут получить "дальневосточный гектар"

Анастасия Ярославская.

C 1 февраля это право дано всем гражданам России. Алгоритм подачи заявок прост - через портал Госуслуг. В случае одобрения, землю отдадут в безвозмездное пользование на 5 лет, с правом пролонгирования. А через 10 лет аренды ее можно переоформить в собственность. На сайте надальнийвосток.рф уже опубликовано 30 типовых решений по освоению участков. За время социального проекта подано 67 тысяч заявок, каждая десятая - удовлетворена. Правда, мурманчан среди интересующихся пока не было. Возможно, большинство считают, что менять Крайний Север на Дальний Восток, пусть и с более мягким климатом - всё-таки "шило на мыло".
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко: "По Мурманской области таких заявлений пока не было, но мы ждем, что такие заявления будут. И жители нашего региона рассмотрят такие предложения. На сегодняшний день на сайте - Дальний Восток - уже 30 таких решений, как можно использовать такие участки на Дальнем Востоке".
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