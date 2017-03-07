Воспитанники социального приюта "Берегиня" устроили театрализованный праздник для воспитателей и членов попечительского совета

Яков Осетров.

В преддверии самого доброго праздника весны - 8-го марта - воспитанники социального приюта "Берегиня" устроили большой, яркий, театрализованный праздник для воспитателей и членов попечительского совета, которые на правах друзей - учили, как делать друг другу комплименты, участвовали в различных конкурсах и презентовали собственные подарки. Это не только новые игры и чаепитие с вкусными пирогами, но и новые развлечения. В конце месяца - ребят ожидает поход в мурманский театр кукол, а уже 9 марта - незабываемая поездка в Хаски - парк. Фотосессия. Масса впечатлений. И хорошее, весеннее настроение.