В Мурманской области сотрудники наркоконтроля изъяли из незаконного оборота более 1 килограмма гашиша

Кирилл Коган.

В Мурманске, задержан мужчина, который пытался сбыть почти 200 граммов наркотического зелья. Оперативники следили за ним давно, на этих кадрах полицейские обыскивают машину дилера. В пачке сигарет почти 200 граммов наркотика растительного происхождения и 1,5 грамма амфитамина. Дома и в гараже обнаружили еще 8 брикетов. Экспертиза подтвердила - в свертках гашиш массой 1 килограмм. Личность задержанного установлена. Это неработающий 32-летний житель областного центра. Ранее не привлекался. Сейчас находится под арестом.





