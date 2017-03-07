"День донорского совершеннолетия" отметили в МГТУ

Кирилл Коган.

В очередной раз вуз присоединился к благородной акции. Врачи станции переливания крови приезжают сюда минимум дважды в год. И в этот раз на призыв сдать кровь откликнулись 70 курсантов первого и второго курсов. Многие впервые. Сегодня стать донором может практически каждый. Главное иметь желание помочь. Вся собранная кровь, а это около тридцати литров, отправится в больницы региона.

Заведующая выездной бригады ГОБУЗ "Мурманская областная станция переливания крови" Светлана Кириленко: "Студенты активно принимают участие. Вообще, донорство ведь проявление доброты, милосердия, человеколюбия. Чем больше людей, молодежи будет вовлечено в донорское движения, тем лучше станет мир вокруг нас. А молодежь всегда пытается улучшить мир, так что у них сегодня возникла такая возможность".





