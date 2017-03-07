Сотрудники Россельхознадзора проводят проверки растений, осматривая их на предмет вредителей

Яков Осетров.

Накануне 8 марта сотрудники Россельхознадзора проверяют цветочные магазины. Осматривают растения на предмет вредителей. Особенно опасен западный трипс. В последний раз его находили в 2015 году - в партии из Краснодарского края. Тогда пришлось сжечь весь товар. На сегодня угрозы не выявлено, но жесткий контроль - продолжается, поскольку поставки цветов идут со всех концов света. Требования к торговцам - тщательно проверять фито-разрешительные документы и помнить, какую беду может принести беспечность.

Старший государственный инспектор отдела карантина растений и фитосанитарного надзора управления Россельхознадзора по Мурманской области Арина Прокопчук: "Один маленький трипс может заразить всю теплицу, и придётся накладывать карантин на этой территории. Соответственно, предприниматель будет нести колоссальные убытки, цветы нельзя будет продавать. А это - всего лишь какой-то букетик, который случайно попадет, акклиматизируется и будет развиваться".



