Заместитель губернатора Евгений Никора в составе делегации Мурманской области принимает участие в семинаре по формированию комфортной городской среды

Заместитель Губернатора Мурманской области Евгений Никора совместно с представителями министерства строительства и территориального развития Мурманской области и Общероссийского народного фронта принимает участие в первом обучающем семинаре для региональных проектных команд по практике реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который проходит 6-7 марта в Казани.



Среди участников семинара – представители региональной власти субъектов Российской Федерации, представители партии «Единая Россия», члены проектных команд по формированию комфортной городской среды из регионов страны, представители Общероссийского Народного фронта и др.



В ходе семинара будут рассмотрены основные этапы запуска и реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в субъектах РФ, принципы организации общественных пространств, создание привлекательного облика города, подходы к вопросам озеленения территорий, принципы функционального зонирования и проектирования дворовых территорий, парков и скверов, а также вопросы вовлечения жителей в реализацию проектов благоустройства.



Представители Минстроя России, выступающие спикеры, эксперты и проектировщики, имеющие опыт реализации проектов по благоустройству, дадут участникам семинара персональные консультации.



/Управление по взаимодействию со СМИ/