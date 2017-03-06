Месяц в плену у нигерийских пиратов. Сегодня моряк Сергей Гусаров вернулся домой в Мурманск

Андрей Зайцев.

Месяц и один день прошли с момента захвата нигерийскими пиратами немецкого транспортного судна, на котором среди членов экипажа находился и мурманчанин Сергей Гусаров. Домой по графику он должен был вернуться в марте. Вернулся, но не так, как предполагал. Ещё 5 февраля он отвечал сестре на поздравление с 28-летием. И в тот же день оказался в плену у пиратов. Сегодня утром он прилетел в Мурманск. Ни у него, ни у его родственников нет желания общаться с прессой. Для семьи самое главное, что всё закончилось. И сегодня никто не хочет вспоминать о событиях последнего месяца. Всем, кто переживал за Сергея Гусарова, просили передать - теперь с ним всё хорошо. По информации Интернет-СМИ пираты всё же получили выкуп за экипаж от компании-судовладельца.





