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06.03.2017 18:40

Еще в одном дошкольном учреждении Кировска произошло массовое заболевание детей. Проводится проверка

Артем Дашевский.

В детский сад №16 "Одуванчик" сегодня не пришли 9 детей. У всех острая кишечная инфекция. 1 ребенок госпитализирован, остальные осмотрены врачом амбулаторно. Ведется проверка с привлечением специалистов Роспотребнадзора. Напомним, первое ЧП, когда из 83 детей в детский сад поселка Титан не пришел 31 ребенок, случилось в минувшую пятницу. В ближайшее время будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в дошкольных учреждениях и организации питания детей в Кировске.
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