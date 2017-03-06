Инициатива общественная, финансовая поддержка - бизнеса. В Заполярном появился современный хоккейный корт

Илья Комлев.

В Заполярном открыли крытый каток. Новый спортивный объект на крепость уже проверили хоккеисты Баренц-лиги. Хозяева принимали в гостях сборную Киркенеса.

Пока местные фигуристки чувствуют себя на льду не очень уверенно. Тренироваться было негде. Прежде здесь стояла старая хоккейная коробка. Теперь снег и ветер занятиям не помеха.

Президент хоккейной Баренц-лиги Вильям Шёстранд: "Я, как представитель норвежской стороны, испытываю белую зависть к вам".

Тренер детской хоккейной секции Олег Сиваков: "Сказать, что мы счастливы все - это ничего не сказать. Это мечта моего детства".

От гостей катку в подарок достался талисман - норвежский тролль. Ребятам из местной хоккейной секции - сертификат на новую форму.

Советский хоккеист, заслуженный тренер России, спортивный комментатор Сергей Гимаев: "Володя Константинов, я с ним знаком, Сережа Федоров говорили, что начали заниматься хоккеем в Мурманской области. Поэтому я очень хочу, чтобы эти ребята стали, во-первых, нормальными гражданами, здоровыми. И кто-то из них заиграл в профессиональный хоккей. А кто-то из девчонок стал чемпионкой мира по фигурному катанию".

Новый спортивный объект - результат общественной инициативы, финансово поддержанной "Норникелем".

Генеральный директор АО "Кольская ГМК" Игорь Рыкшель: "Хотим развиваться, хотим развивать людей. Поэтому нам нужен спорт. Нужны такие комплексы. И этот, я думаю, комплекс не последний".

С 2009 местная команда - участник трансграничной Баренц-лиги. Места для тренировок остро не хватало. Конструкцию выбрали современную, быстро возводимую.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Мы уже обсуждали с подрядчиком, что, наверное, что-то подобное сделаем и в Мурманске, в Долине Уюта для того, чтобы наши хоккеисты могли тренироваться в таких условиях".

Первыми с показательными выступлениями лед опробовали мурманские фигуристки. Затем стартовала хоккейная баталия. Между тем в прокате готовились к наплыву гостей на массовое катание.

Работник пункта проката Ирина Базилевич: "Уже приходили. Просто ждут, пока пройдет торжественная часть. А потом уже будут брать, кататься".

К слову, со своими коньками кататься здесь пока можно бесплатно, как минимум до конца сезона.







