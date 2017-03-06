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06.03.2017 18:15

В Мурманск вернулся популярный спортивный проект "Родной двор - родной город"

Любовь Дубова.

Популярный спортивный проект вернулся в Мурманск. "Родной двор - родной город" - на площадке в Ленинском округе. Участников, традиционно, много. Мурманчане любят проводить время на свежем воздухе активно. Перед началом состязаний - веселая разминка. Поддерживает мурманчан постоянный гость и символ праздника - бурый медведь. В программе - командные  "Веселые старты" и конкурс рекордов. Все испытания не требуют особой подготовки. Главное - хорошее настроение.  
Директор школы № 5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Какие главные задачи, на мой взгляд, этого проекта - это, во-первых, научить жителей города Мкурманска правильно использовать спортивные площадки, привить навыки к здоровому образу жизни и дать еще одну возможность семьям с детьми выйти во двор и замечательно провести день семейного отдыха".
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