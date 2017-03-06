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06.03.2017 17:10

Сегодня состоялась рабочая встреча главы регионального парламента Сергея Дубового с сенатором Татьяной Кусайко

Елена Ямаш.

В Совете федерации Татьяна Кусайко работает в комитете по социальной политике. Спикер облдумы напомнил, что верхней палатой  парламента и региональным заксобранием накоплен опыт конструктивного взаимодействия по самым различным актуальным для региона проблемам. Яркий пример – работа над проектом  закона "О развитии Арктической зоны". Сейчас необходимо обозначить в документе хотя бы "рамочно" вопросы развития образования, здравоохранения, социальной сферы. На встрече затронули и тему сохранения здоровья школьников.
Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Нужно, чтобы врачи были в школах. Я понимаю, что это накладно, нужно финансирование, но вопрос здоровья детей - вопрос небезразличный всем. Дети - это наше будущее и мы должны об этом думать . В марте проводим у себя круглый стол на такую же тему - здоровье детей и приглашаем вас принять участие".
Член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко: "Этот вопрос очень злободневный, это очень важно. И мы должны его решить, прежде всего, обеспечение кадрами и предложение Минздрава поддержано и сейчас впервые будет начата подготовка специалистов для школьной медицины".
Еще один вопрос, который обсудили на встрече – компенсация проезда к месту отдыха и обратно приемным родителям-пенсионерам. Также с 2007 года региональный парламент пытается решить ту же проблему для неработающих пожилых граждан, которые отдыхают за пределами России. Мурманская областная Дума предложила проект федерального закона, устраняющего эту несправедливость.



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