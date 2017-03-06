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06.03.2017 17:05

Подготовка к IV Международному арктическому форуму в Архангельске - один из основных вопросов повестки дня оперативного совещания в региональном правительстве

Елена Белкина.

Ключевая его тема - "Человек в Арктике". Ожидается выступление главы государства. За последние годы в стратегии развития арктической зоны произошли революционные изменения и Мурманская область принимала в них самое активное участие. Впервые в этом году отдельная площадка будет выделена муниципалитетам арктической зоны. В дискуссиях и встречах примут участие руководители Мурманска, Оленегорска, ЗАТО Североморск.
Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Особо хотел бы остановиться на форуме арктических муниципалитетов - это первое такое мероприятие, в нем запланировано, насколько я знаю, участие руководителей городов Мурманска, ЗАТО Североморск, Оленегорска, поэтому я бы попросил коллег из этих муниципалитетов максимально использовать эту возможность для того, чтобы обменяться опытом с вашими коллегами с других арктических территорий".
Вернулись на совещании и к теме обучения команд, которые управляют в регионах проектами развития моногородов. В их состав входят представители градообразующих предприятий и местных властей. В Москве, в Сколково, уже прошли обучение команды Кировска и Ковдора, на очереди оленегорцы. Также подвели итоги конкурса на выделение субсидий муниципалитетам из областного бюджета на дорожную деятельность. В государственной программе Мурманской области на эти цели заложены 220 миллионов рублей. Особое внимание необходимо обратить на добросовестность подрядчика и жестко контролировать расход средств.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин: "В конкурсе приняло участие 26 муниципальных образований, 78 объектов было заявлено на конкурс, победителями данных конкурсных процедур признан 21 муниципальное образование, 51 объект у нас получит финансирование".
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