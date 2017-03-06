Радиопроект «Время саами». Выпуск 7

Сегодняшний выпуск радиопроекта «Время саами» посвящён традиционной саамской кухне. Как и для большинства коренных северян, зимой основной пищей саамов было оленье мясо. Вяленое — нарезанное тонкими полосками, сушили на воздухе или у костра в куваксе. Ели оленину сырой мороженой - строганину, но чаще мясо жарили и варили. Летом основу рациона саамов составляла рыба. Морская и озёрная — в зависимости от места расположения погоста. Рыбу варили, жарили, вялили. Одно из самых любимых блюд - уха. Примечательно, что саамы никогда не ели грибы, в изобилии растущие на Кольском полуострове. Но ягоды - бруснику, воронику, морошку и чернику - употребляли и заготавливали в больших количествах. Среди экзотических блюд, которыми угощают на саамских праздниках — Каннньт, мороженая вороника, залитая растопленным оленьим жиром. Самым распространенным чайным напитком был мур-чай, для приготовления которого употребляли куски чаги - нароста на стволах березы. Особым лакомством считалась морошка.



Ведущая проекта – Алёна Ермоленко.