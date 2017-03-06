Серебряный призер Чемпионата мира по натурбану Юрий Талых сегодня принимал поздравления от имени Совета депутатов

Анастасия Ярославская.

Мурманчанин Юрий Талых завоевал "серебро" на Чемпионате мира по натурбану. С чем принимал поздравления от имени Совета депутатов. Обстановка будничная, добрые слова и пожелания прямо на рабочем месте - Юрий работает в школе учителем физкультуры. Говорит, труд благодарный, хотя и непросто совмещать его со спортивной карьерой. Ну, а нынешняя победа - высокая планка и для себя, и для учеников. Неоднократный призер российских и международных соревнований, а теперь и официально - второй в мире саночник, уверен - среди них немало будущих спортивных звезд, главное вовремя их разглядеть, дальше - усиленно трудиться.

Учитель физкультуры СОШ №50 Юрий Талых: "Хочется вернуться с медалями, с наградами, чтобы показать, какой у них учитель физкультуры в школе. Для меня это, конечно, мотивация. И для них это мотивация - не пропускать уроки, ходить на занятия, демонстрировать хорошие результаты".

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "Когда у нас такие люди работают в школе учителями - как раз из той серии, когда собственным примером. И он, по большому счету, уже вошел в так называемую "аллею славы" заполярных спортсменов".









