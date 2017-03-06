В IV международном Арктическом форуме «Арктика – территория диалога» примет участие делегация Мурманской области

29-30 марта в Архангельске пройдет IV международный Арктический форум «Арктика – территория диалога». Ожидается, что в нем примут участие Президент России Владимир Путин и председатель Госкомиссии по вопросам развития Арктики Дмитрий Рогозин. Обсуждение предстоящего форума стало первым вопросом оперативного совещания, которое провел сегодня в Правительстве Мурманской области первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.



Алексей Тюкавин напомнил, что неделю назад делегация Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун приняла участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи – одной из крупнейших площадок в стране, где регионы представляют свои инвестиционные возможности, ищут партнеров, сравнивают работу с новейшими федеральными трендами. Первый заместитель губернатора подчеркнул, что форум в Архангельске – не менее крупное мероприятие.



Ключевая тема форума заявлена как «Человек в Арктике», под этим же заглавием пройдёт пленарное заседание, посвящённое приоритетам России в реализации арктических проектов, на котором ожидается выступление главы государства. В рамках форума пройдут мероприятия тематических блоков «Человеческий капитал», «Устойчивое развитие Арктики», «Наука и технологии», Международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России», Арктический бизнес-форум, а также Форум арктических муниципалитетов.



«Программа полностью пересекается с основными приоритетами нашей с вами работы в контексте стратегического развития Мурманской области как важнейшей составляющей Арктической зоны России. Напомню, предыдущий форум проходил в 2013 году в Салехарде. С тех пор в арктической повестке страны произошли существенные изменения, в которых наш регион принимал самое активное участие. Нам есть, что представить и обсудить на форуме, и, конечно, многое необходимо услышать и узнать», – отметил Алексей Тюкавин.



Первый заместитель губернатора поручил ответственным ведомствам – прежде всего, минэкономразвития и министерству развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, приложить все усилия к тому, чтобы на форум регион вышел максимально подготовленным, поскольку речь идет о базовых интересах региона.



Алексей Тюкавин особо остановился на Форуме арктических муниципалитетов. В нем запланировано участие руководителей Мурманска, ЗАТО Североморск, Оленегорска.



«Прошу максимально эффективно использовать эту возможность для того, чтобы обменяться опытом с коллегами с других арктических территорий, а после – использовать полученную информацию в дальнейшей работе», – подчеркнул Алексей Тюкавин, обращаясь к главам муниципальных образований, традиционно присутствовавшим на оперативном совещании в режиме видеоконференции.



/Управление по взаимодействию со СМИ/



