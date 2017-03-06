Утверждены сроки проведения экзаменов для выпускников в 2017 году

В 2017 году единый государственный экзамен (ЕГЭ), основной государственный экзамен (ОГЭ), государственный выпускной экзамен (ГВЭ) пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский).



Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной – с 29 мая 2017 года по 1 июля. Досрочный и основной периоды ЕГЭ начнутся с экзаменов по географии и информатике и ИКТ. Выпускники 2017 года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике), либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервный день, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период – с 5 по 16 сентября.



Досрочный этап ОГЭ для выпускников 9-х классов пройдет с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 29 июня, дополнительный (сентябрьский) – с 5 по 22 сентября.



В соответствующие сроки состоятся досрочный, основной и дополнительный этапы ГВЭ.



Как и в прошлом году, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам в 2017 году предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам.



/ Министерство образования и науки Мурманской области /



