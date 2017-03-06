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06.03.2017 17:20

Кольское Заполярье становится все более популярным среди туристов

Кольское Заполярье становится все более популярным среди туристов. Жителям Мурманской области, других регионов, также гостям из зарубежных стран уже успели полюбиться туристические путешествия по Кольскому полуострову.
Как показали наблюдения, в число наиболее посещаемых мест входят особо охраняемые природные территории регионального значения, такие как заказники «Кутса», «Сейдяввръ», природный парк «Полуостров Рыбачий и Средний».
В преддверии очередного туристического сезона Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области напоминает о существовании особого режима пребывания в каждом заказнике и природном парке. Правила и ограничения касаются, в основном, использования механических транспортных средств, моторных лодок, способов организации мест стоянок, культуры поведения, пожарной безопасности в лесах, рыбалки, охоты и др. Особое внимание отводится проблеме мусора.
Подробная информация размещена на интернет-сайте Министерства. Вы можете ознакомиться с условиями режима пребывания на каждой особо охраняемой природной территории. Там же можно и нужно перед посещением зарегистрироваться, заполнив несложную форму.
Такие меры необходимы для организации безопасного пребывания туристов, а также для сохранения окружающей природной среды.
Не зарегистрированным туристам, а также нарушителям установленного режима заказника грозит административный штраф.
Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области в год экологии желает обратить особое внимание на уникальную природу и неповторимые пейзажи северных территорий, больше времени проводить на свежем и чистом воздухе, бережно и с любовью относиться к хрупкой красоте Кольского края.

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области
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