Кольское Заполярье становится все более популярным среди туристов. Жителям Мурманской области, других регионов, также гостям из зарубежных стран уже успели полюбиться туристические путешествия по Кольскому полуострову.

Как показали наблюдения, в число наиболее посещаемых мест входят особо охраняемые природные территории регионального значения, такие как заказники «Кутса», «Сейдяввръ», природный парк «Полуостров Рыбачий и Средний».

В преддверии очередного туристического сезона Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области напоминает о существовании особого режима пребывания в каждом заказнике и природном парке. Правила и ограничения касаются, в основном, использования механических транспортных средств, моторных лодок, способов организации мест стоянок, культуры поведения, пожарной безопасности в лесах, рыбалки, охоты и др. Особое внимание отводится проблеме мусора.

Подробная информация размещена на интернет-сайте Министерства. Вы можете ознакомиться с условиями режима пребывания на каждой особо охраняемой природной территории. Там же можно и нужно перед посещением зарегистрироваться, заполнив несложную форму.

Такие меры необходимы для организации безопасного пребывания туристов, а также для сохранения окружающей природной среды.

Не зарегистрированным туристам, а также нарушителям установленного режима заказника грозит административный штраф.

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области в год экологии желает обратить особое внимание на уникальную природу и неповторимые пейзажи северных территорий, больше времени проводить на свежем и чистом воздухе, бережно и с любовью относиться к хрупкой красоте Кольского края.

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области