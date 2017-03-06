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06.03.2017 14:55

Экипаж первого ледокола Северного флота «Илья Муромец» сформирован из опытных моряков службы вспомогательного флота

На Северном флоте сформирован экипаж для первого ледокола «Илья Муромец» построенного специально для обеспечения действий кораблей в Арктической морской зоне. Служить в его составе будут наиболее подготовленные моряки службы вспомогательного флота СФ, у многих из которых есть опыт службы на боевых кораблях.
Экипаж составят более 30 человек, которым предстоит обслуживать новую морскую технику. Часть моряков уже приступила к её освоению на подготавливаемом к заводским испытаниям ледоколе в Санкт-Петербурге.
Ледокол «Илья Муромец» значительно расширит собственные возможности материально-технического обеспечения Северного флота при выполнении поставленных задач в Арктике.
В настоящее время на Северном флоте накоплен большой опыт взаимодействия с экипажами ледоколов РосАтомФлота и ряда морских пароходств, которые обеспечивали проводку кораблей и судов флота в сложных ледовых условиях во время походов к островам Северного Ледовитого океана.
Новый дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» помимо своей основной функции - проводки кораблей и судов в сплошном ледовом поле толщиной до 0,9 метров, может перевозить грузы в грузовом трюме и в контейнерах - на палубе, выполнять гидрографические исследования а также участвовать в различного рода спасательных операциях. Судно может быть использовано для тушения пожаров на аварийных объектах, ликвидации аварийных разливов нефти, а также для перевозки пассажиров (десанта).
Для выполнения погрузочно-разгрузочных операций ледокол оборудован краном грузоподъемностью 26 тонн. В носовой части судна расположена вертолетная площадка.


/ Пресс-служба Северного флота /
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