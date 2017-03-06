Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
06.03.2017 15:50

«Калина красная». Первый этап Всероссийского конкурса в исправительных учреждениях Мурманской области

В УФСИН России по Мурманской области стартовал Всероссийский конкурс на лучшее исполнение песен среди осужденных­ «Калина красная», организованный Общероссийской общест­венной организацией «Попечительский совет уголовно-исполнительной системы» и Региональным общественным фондом содействия талантам в области культуры и искусства «Калина красная».
В соответствии с правилами, к участию допускаются исполнители авторских песен, баллад, романсов, песен советских и российских композиторов и поэтов.
«Калина красная» включает в себя три этапа. Первый и второй предполагают проведение отборочных конкурсов в исправительных учреждениях регионов. Записи лучших исполнителей песен направляются в ФСИН России.
Одной из первых, где прошёл отборочный тур данного творческого состязания, стала оленегорская колония-поселение №24. Перед жюри, состоящего из руководства Управления и учреждения, выступило 5 конкурсантов. Победителями первого этапа признаны двое самодеятельных артистов, исполнивших песни Виктора Цоя «Кукушка» и знаменитую «Смуглянку».
Подобный отбор исполнителей для участия в следующем этапе конкурса прошёл уже в мурмашинских ИК-16 и ИК-18,а также в мурманской ИК-17.
Лучшие исполнители среди осуждённых региональной уголовно-исполнительной системы по решению специалистов-экспертов Фонда «Калина красная» будут выдвинуты кандидатами на третий этап конкурса, который намечен на июль текущего года.
«Калина красная» проводится в течении ряда последних лет и успел завоевать заслуженную популярность. Некоторые самодеятельные исполнители песен - победители финалов смогли после освобождения продолжить свою жизнь на профессиональной сцене. Финал конкурса «Калина Красная» будет проведён осенью 2017 года в городе-герое Волгограде.

/ Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.91
Евро = 61.99
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.