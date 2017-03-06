Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
06.03.2017 15:35

В Мурманске подведены итоги операции «Пешеход»

На территории Октябрьского и Первомайского округов города Мурманска (где наблюдается рост ДТП с пешеходами) сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».
Помимо профилактических бесед, проведенных с участниками дорожного движения, инспекторы составили значительное количество административных материалов, как на водителей, так и на пешеходов, - а это прямой показатель низкой дисциплины участников дорожного движения.
Как отмечают инспекторы, пешеходы совершают не меньшее, чем водители, количество нарушений, нередко ведут себя на дороге халатно, создавая аварийные ситуации и подвергая здоровье и жизнь риску.
Вот и в этот раз за первый час рейда на водителей, не пропустивших на пешеходных переходах пешеходов составлены 6 административных материалов по ст.12.8 КоАП РФ. Пешеходов, попытавшихся перейти дорогу в неустановленных местах, было выявлено 10 (один из них – несовершеннолетний).
Всего за сутки в период проведения операции пешеходами было допущено 24 нарушения ПДД, причем 3 нарушения  допустили дети. За непредоставление преимущества пешеходам привлечены к ответственности 10 водителей.
Сотрудники ГИБДД отмечают, каждое подобное нарушение потенциально могло стать дорожным происшествием и иметь не только финансовые последствия, но травмы, полученные людьми.
Со всеми нарушителями, помимо наложенных штрафов, проведена разъяснительная работа. Инспекторы надеются, что общение с автоинспектором послужит уроком для всех, кто считает возможным пренебрегать правилами, а, вместе с тем, и безопасностью на дороге.


/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.91
Евро = 61.99
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.