В Мурманске подведены итоги операции «Пешеход»

На территории Октябрьского и Первомайского округов города Мурманска (где наблюдается рост ДТП с пешеходами) сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».

Помимо профилактических бесед, проведенных с участниками дорожного движения, инспекторы составили значительное количество административных материалов, как на водителей, так и на пешеходов, - а это прямой показатель низкой дисциплины участников дорожного движения.

Как отмечают инспекторы, пешеходы совершают не меньшее, чем водители, количество нарушений, нередко ведут себя на дороге халатно, создавая аварийные ситуации и подвергая здоровье и жизнь риску.

Вот и в этот раз за первый час рейда на водителей, не пропустивших на пешеходных переходах пешеходов составлены 6 административных материалов по ст.12.8 КоАП РФ. Пешеходов, попытавшихся перейти дорогу в неустановленных местах, было выявлено 10 (один из них – несовершеннолетний).

Всего за сутки в период проведения операции пешеходами было допущено 24 нарушения ПДД, причем 3 нарушения допустили дети. За непредоставление преимущества пешеходам привлечены к ответственности 10 водителей.

Сотрудники ГИБДД отмечают, каждое подобное нарушение потенциально могло стать дорожным происшествием и иметь не только финансовые последствия, но травмы, полученные людьми.

Со всеми нарушителями, помимо наложенных штрафов, проведена разъяснительная работа. Инспекторы надеются, что общение с автоинспектором послужит уроком для всех, кто считает возможным пренебрегать правилами, а, вместе с тем, и безопасностью на дороге.





/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /