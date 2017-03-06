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06.03.2017 15:20

В областном центре откроется выставка «С поля боя», посвященная 90-летнему юбилею Льва Васильевича Журина, организатора поисковой деятельности в Мурманской области

7 марта 2017 года в 16.00 состоится открытие выставки «С поля боя», посвященной 90-летнему юбилею организатора поисковой деятельности в Мурманской области Льва Васильевича Журина.

Выставка рассказывает о развитии поискового движения в Мурманской области, о её организаторе-краеведе Льве Васильевиче Журине.
На выставке будут представлены предметы, найденные поисковиками на месте боев на Мурманском направлении: ложки, котелки, каски, солдатские капсулы, компасы, фронтовые письма родным, часы и многое другое.  
Из фондов областного краеведческого музея будут показаны предметы, поступившие в музей от жителей Мурманской области в разные годы: подсумок для патронов, солдатские ремни, полевые сумки, пилотки, части противотанковых и ручных гранат, документы бойцов, расшифрованные экспертами судебной экспертизы Министерства юстиции СССР.
Предметы на выставку предоставлены председателем координационного совета поисковых отрядов Мурманской области Константином Алексеевичем Добровольским и председателем областного Совета ветеранов Михаилом Григорьевичем Орешета.

/ Мурманский областной краеведческий музей /


        
        
       
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