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06.03.2017 14:50

В заполярной столице прошли соревнования «Динамо» по служебному двоеборью

Со 2 по 3 марта в Мурманске прошли региональные соревнования Мурманского Общества «Динамо» по служебному двоеборью. Соревнования включены в ежегодную комплексную Спартакиаду МРО ОГО ВФСО «Динамо» и являются одними из популярных видов спорта среди сотрудников органов безопасности и правопорядка. Всего участие в соревновании приняли семь команд.
В зачет служебного двоеборья среди женщин с итоговым результатом 187 балл не было равных представительнице КФК № 8 Ниловой Татьяне, которая в упражнение по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия смогла заработать 143 очк. и преодолела дистанцию 5 км. за 17 мин. 49 сек. Второй по итогам двух дней борьбы стала представительница КФК № 2 Страхова Екатерина (169 баллов). Бронзовым призёром соревнований по служебному двоеборью стала представительница УМВД – Кондрашкина Яна (151 балл).

У мужчин в возрастной категории до 35 лет:

1 место: Фомин Александр (УМВД) – 186 баллов;
2 место: Яковлев Алексей (КФК № 2) – 178 баллов;
3 место: Косорыгин Александр (КФК № 8) – 176 баллов.

В возрастной категории 35-40 лет:

1 место: Зорин Дмитрий (КФК №8) – 183 балла;
2 место: Акимов Сергей (УФСИН) – 143 балла;
3 место: Баландичесв Александр (КФК№2) – 127 баллов.

В возрастной категории 40 лет:

1 место: Папушой Валерий (КФК № 2) – 179 балла;
2 место: Литвинченко Виктор (УФСИН) – 172 балла;
3 место: Федорцов Кирилл (УМВД) – 146 баллов.

По итогам соревнований победу в командном первенстве одержали представители КФК № 8, второе место завоевали представители КФК № 2. Третье место досталась представителям мурманской полиции.


/ Управление МВД России по мурманской области /
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