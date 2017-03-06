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06.03.2017 14:35

В Оленегорске прокурором приняты меры к пресечению незаконной торговле животными, занесенными в Красную книгу

Прокуратурой города Оленегорск проведен мониторинг размещенной на сайтах в сети «Интернет» информации, в ходе которой выявлены Интернет-ресурсы, на которых размещены объявления с предложением приобрести различные виды животных, в том числе занесенных в Красную книгу России.
Так, посредством сети Интернет предлагалось приобрести за денежные средства занесенные в Красную книгу РФ объекты животного мира, находящиеся под угрозой исчезновения, а именно, леопарда, Амурского тигра, а также Кавказского камышового кота.
Прокурором города в Оленегорский городской суд направлено исковое заявление с требованием признать информацию, размещенную в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющую приобрести объекты животного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
При удовлетворении требований прокурора, решение суда будет направлено в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области для включения вышеуказанных страниц сайтов, в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

 
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