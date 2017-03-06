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06.03.2017 14:20

Дом детского творчества Кольского района отметил 60-летие

3 марта 2017 года Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного образования Дом детского творчества Кольского района Мурманской области одно из ведущих учреждений дополнительного образования Кольского района отпраздновало 60-летний юбилей.
Юбилей – это особый праздник, настоящий калейдоскоп ярких воспоминай, детских голосов, озорных глаз, улыбок и смеха!
С приветственной речью на торжественном мероприятии, посвященному 60-летию со дня основания ДДТ Кольского района выступили: Александр Павлович Лихолат– Глава администрации Кольского района, Лариса Николаевна Круглова– председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту и Ирина Вениаминовна Непеина – заместитель Главы администрации Кольского района.
Директору ДДТ Кольского района Елене Геннадьевне Киценко  был вручен Памятный адрес, Почетная грамота Главы Кольского района, денежный сертификат на приобретение выставочных шкафов.
В рамках юбилея за многолетний добросовестный труд сотрудники ДДТ Кольского района были награждены Почетными грамотами, Благодарностями Главы администрации Кольского района, Благодарственными письмами Мурманской областной Думы, Управления образования администрации Кольского района.
На праздничном мероприятии чествовали ветеранов труда ДДТ Кольского района, учащиеся и выпускники учреждения представили яркие творческие выступления.
Завершился праздник главным атрибутом – юбилейным тортом и красочным фейерверком.

/Управление образования администрации Кольского района/
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