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06.03.2017 14:05

В Североморске дорожные полицейские провели для детей соревнования по знаниям Правил дорожного движения

В Мурманской области отмечается рост числа ДТП с участием несовершеннолетних. В рамках работы по их профилактике в одном из дошкольных образовательных учреждений ЗАТО г. Североморск и г.Островной состоялась игра «Правила движения не для нарушения».
Активное участие в проведении мероприятия приняли инспекторы ГИБДД. Они оценивали грамотность и аккуратность выполнения конкурсных заданий. Соревновались воспитанники старшей группы. Предварительно разбившись на две команды, ребята на скорость складывали паззлы с дорожными знаками, собирали автомобильные аптечки и даже устраивали гонки с машинками.
Обе команды получили дипломы участников и медали за знание Правил дорожного движения. Самим ребятам и болельщикам, в числе которых оказались не только родители участников, но и их друзья из других групп, вручили также памятные сувениры – светоотражатели.
Малышам выйти на улицу и посмотреть на патрульный автомобиль. Дети приняли это приглашение с радость. Они с большим интересом наблюдали за техническими возможности машины, такими как работа проблесковых маячков и сирены.


/ Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области /
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