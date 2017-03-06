Митинг сторонников альтернативного отопления. Решение ситуации с двойной платой в Кандалакше

Елена Сивонен, Ольга Белякова.

Градус кипения альтернативного отопления. Жители Кандалакши, которые перевели свои квартиры на электрообогрев, вышли на митинг. Цель - донести свою проблему до федеральных властей. Закон сегодня гласит однозначно: даже если батареи срезаны, платить за тепло надо.

Бумажные транспаранты - в руках митингующих, на лобовых стёклах машин. Формулировки - разные, смысл - один.

Татьяна Мазурмович: "Мы хотим докричаться до федеральных властей, до того же президента".

Все на площади - сторонники альтернативного отопления. "Нет" - центральному ресурсу, и "да" электричеству они сказали уже давно. Батареи срезали. Но с июля 2015 вышел федеральный закон. И люди вынуждены были платить двойную сумму. Сегодня просят пересмотреть документ, доработать, включить в него еще один пункт - квартиры с электрообогревом.

Надежда Федорова: "Мы понимаем, что живем в многоквартирных домах. Мы согласны платить за общедомовые нужды, но в разумных пределах".

Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Владимир Ахрамейко: "Я понимаю людей. Терпение их кончается. Они хотели бы побыстрей решить эту ситуацию. Я уверен, что мы добьемся или от генпрокурора Чайки (он вмешается, и справедливость восторжествует), или дойдем до премьера и президента, но мы в работе каждый день, постоянно".

На митинг вышли 250 человек. В 4 раза меньше изначально запланированного. Остальных устроило решение, принятое 1 марта на заседании рабочей группы. Заместитель губернатора Евгений Никора тогда резюмировал - приостановить выставление счетов собственникам "электрических" квартир.

Заместитель главы администрации муниципального образования г. п. Кандалакша Сергей Федотов: "В рамках принятых решений администрация будет вносить изменения в схему теплоснабжения, в части раздела альтернативного отопления, в части электроснабжения".

Член рабочей группы по электрообогреву Владимир Виноградов: "Нужно провести просто корректировку, и в схему теплоснабжения внести главу, что в городе есть такое понятие как электрическое отопление, и дать перечень этих объектов".

До разработки и утверждения схемы теплоснабжения будет действовать новый порядок. Уже есть поквартирный список, согласованный с администрацией Кандалакши. Ситуация на контроле областного правительства.















