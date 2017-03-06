Митинг сторонников альтернативного отопления. Решение ситуации - с двойной платой - в Кандалакше

Елена Сивонен.

Митинг на центральной площади Кандалакши. Собрал порядка 250 человек - собственников квартир, перешедших на электрообогрев. Напомним, с июля 2015 года - вышел Федеральный закон. И люди вынуждены были платить двойную сумму. За электричество и за батареи, которых в квартирах нет.

Надежда Федорова: "Мы живем в многоквартирных домах. Мы понимаем, что нужно платить за общедомовые нужды. В наших квартирах нет отопления, но в подъездах есть. Поэтому мы согласны платить за общедомовые нужды, но в разумных пределах".

Депутат Мурманской областной Думы Владимир Ахрамейко: "Я понимаю людей. Терпение их кончается. Они хотели бы быстрее решить эту ситуацию. Я уверен, что мы добьемся или от прокурора Чайки (он вмешается, и справедливость восторжествует), или дойдем до премьера и президента, но мы в работе каждый день, постоянно".

Ситуацию областная власть держит на контроле. 1-го марта на заседании рабочей группы - под председательством заместителя губернатора Мурманской области Евгения Никоры, приняли решение - приостановить выставление счетов жильцам, которые перешли на электрообогрев. В "Мурманэнергосбыте" - поквартирный список, согласованный с администрацией Кандалакши. Если собственник не найдёт себя в документе, следует написать заявление в МЭС. Новый порядок будет действовать до разработки и утверждения схем теплоснабжения.









