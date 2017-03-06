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06.03.2017 13:25

Новый автобус для общественной организации инвалидов

Светлана Деменева.


Сегодня общественная организация инвалидов "Ковчег" получила новый автобус. Ключи торжественно вручили на площади, перед зданием морского вокзала. ГАЗель - со специальным приспособлением для колясочников - подъемной площадкой. Такая машина у общественников - первая. Приобрели после обращения в "Народный Фронт". Региональный ОНФ, в свою очередь, попросил помощи бизнеса. Отклик активисты нашли у руководства Мурманского морского торгового порта. Сегодня сенатор Татьяна Кусайко вручила благодарственную грамоту от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко: "Поступок ММТП это такая мотивация для других бизнесменов нашего региона - для того, чтобы действительно активно участвовали в развитии социально ориентированного бизнеса на благо нашего населения".
Генеральный директор ПАО "Мурманский морской торговый порт" Александр Масько: "Мы - социально ориентированная компания. И для нас сегодняшнее мероприятие - это торжественное, с одной стороны, с другой стороны - это просто очередной шаг в нашей социальной политике, в нашей программе, которая на предприятии широко развернута".  
Новый автобус в общественной организации "Ковчег" планируют использовать как социальное такси. Кроме того, на нем будут ездить эксперты, которые принимают перестроенные или вновь построенные объекты по программе "Доступная среда". С приобретением ГАЗели - у особых людей стало больше возможностей путешествовать. Первая поездка - в Норвегию - уже запланирована.
Председатель Мурманской региональной общественной организации "Ковчег" Игорь Соболев: "Вот сегодня - можно видеть, какие чудные средства передвижения есть у нас - причем, это новые горизонты в нашем, социально ориентированном бизнесе".
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