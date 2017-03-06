Мурманская общественная организация инвалидов получила новый автобус

Светлана Деменева.



Сегодня общественная организация инвалидов "Ковчег" получила новый автобус. Ключи торжественно вручили прямо на площади, перед зданием морского вокзала. Автомобиль оснащен всем необходимым и новые владельцы уже планируют первые поездки.

Фото на память всех участников небольшой, но важной церемонии. Ключи от нового автобуса вручены региональной организации инвалидов "Ковчег". Ее председатель Игорь Соболев первым пробует заехать в салон. Машина оснащена специальным подъемником для колясочников.

Председатель мурманской региональной общественной организации "Ковчег" Игорь Соболев: "Комфорт заключается в следующем - возможность человека в кресле доставить от дверей своей квартиры до самого автобуса, так и непосредственно до места".

Новый автобус для общественной организации приобрел Мурманский морской торговый порт. Его директору сенатор Татьяна Кусайко вручила благодарственную грамоту от председателя СФ Валентины Матвиенко.

Член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко: "Поступок Мурманского морского порта это такая мотивация для других бизнесменов нашего региона, для того, чтобы они действительно активно участвовали в развитии социально ориентированного бизнеса на благо нашего населения".

Мурманский торговый порт имеет несколько социальных программ по разным направлениям. Этот автобус стоит примерно 5 миллионов. Оборудован в соответствии с пожеланиями своих будущих пассажиров.

Генеральный директор ПАО "Мурманский морской торговый порт" Александр Масько: "Комплектация как раз согласована и с общественной организацией, и со специалистами техническими, поэтому уверен, что она будет эффективно использоваться и, дай Бог, чтобы это приносило радость людям".

Новый автобус в общественной организации "Ковчег" планируют использовать как социальное такси для инвалидов-колясочников. На нем будут ездить эксперты, которые принимают перестроенные или вновь построенные объекты по программе "Доступная среда". Для таких людей стало больше возможностей путешествовать. Первая поездка в Норвегию уже запланирована.



