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08.03.2017 10:30

8 марта – Международный женский день

Дорогие северянки!

Поздравляем вас с Международным женским днем 8 марта!

Возникший больше века назад, этот праздник изначально был посвящен солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие. И за прошедшее столетие представительницы прекрасного пола освоили профессии, прежде считавшиеся исключительно мужскими, успешно доказав свое право управлять автомобилем, самолетом, космическим кораблем и даже государством – в наши дни все больше женщин работает в таких сферах, как политика, государственное управление, бизнес. Все это не отменяет главного предназначения женщины – быть матерью. Получив равные права и работая наравне с мужчинами, женщины продолжают вести дом и воспитывать детей. Чрезвычайно важно, что сочетание этих сфер не только дает возможность раскрыть все грани талантов представительниц прекрасного пола, но также позволяет добиваться в каждой из них результатов, без которых мы уже не можем представить ни личную, ни общественную жизнь.

Милые наши женщины – жены, матери, сестры, подруги! Спасибо за ваш труд! За готовность решать самые сложные и ответственные задачи! За умение привносить в повседневную жизнь чувство созидательной любви и гармонии! От всей души желаем вам крепкого здоровья, красоты и обаяния, счастья и любви!


Губернатор Мурманской области  Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин
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