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06.03.2017 13:50

«Февралик и Марта приглашают…» В Мурманске состоялось театрализованное шоу для школьников

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» состоялось театрализованное шоу для школьников города «Февралик и Марта приглашают…»
Более двухсот юных мурманчан, обучающихся младшего школьного возраста, стали свидетелями увлекательного представления, посвящённого сразу двум праздникам: Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Сказочные персонажи Февралик и Марта, символы двух соседствующих праздников, подарили гостям большой концерт и познакомили мальчишек и девчонок со своим другом, почтальоном Печкиным, с которым вместе успели вовремя доставить поздравительные открытки всем ребятам.
В празднике приняли участие обучающиеся всех творческих коллективов «Лапландии» от мала до велика. Больше часа в зрительном зале не смолкал детский смех: мальчишки и девчонки с удовольствием участвовали в играх, конкурсах, повторяли кричалки, аплодировали зажигательным песням и танцам.
Подобные театрализованные шоу-программы для школьников города уже стали доброй традицией. Следующий праздник для юных мурманчан состоится в «Лапландии» в первый день весенних каникул, 27 марта.


/ ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" /
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