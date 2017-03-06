На Северном флоте стартовал хоккейный турнир, посвящённый Дню моряка-подводника

В субботу 4 марта в главной базе Северного флота командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов открыл турнир по хоккею с шайбой, посвящённый Дню моряка-подводника. В состязаниях принимают участие 16 команд кораблей, соединений и учреждений Северного флота.

В первой игре турнира, состоявшейся сразу после открытия, приняли участие команды «Торос» центра материально-технического обеспечения из Полярного и «Арктика» арктической мотострелковой бригады из Алакуртти. Победу с разгромным счетом 11-2 одержали арктические стрелки.

В воскресенье прошли сразу три матча. На площадке в Снежногорске клюшки скрестили «Бастион» ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии и команда частей центрального подчинения Минобороны «Альфа». Встреча окончилась со счётом 4-13 в пользу «Альфы».

Хоккеисты подводных сил - «Тайфун» и военнослужащих дивизии противовоздушной обороны – «Ракета» сразились в главной базе подводников – Гаджиево. Со счётом 8-3 одержали победу хозяева льда.

В Североморске сыграли соседи по военному городку - моряки ракетного крейсер «Пётр Великий» из одноимённой команды и соединения противолодочных кораблей – команда «Шквал». На десять пропущенных шайб от противолодочников, петровцы ответили двумя результативными атаками.

Другие встречи пройдут 7, 11 и 12 марта. Финал состоится в Североморске накануне Дня моряка-подводника – 18 марта.

Особенностью турнира стала неограниченность его участников по возрасту. Играть могут все, от матроса до адмирала. Главный критерий – умение стоять на коньках.



/ Пресс-служба Северного флота /