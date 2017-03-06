За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий

04 марта около 02 часов 39 минут в Кандалакше на улице Мурманская водитель автомобиля «Митсубисси Лансер» не учел дорожные условия, потерял контроль над управлением транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП 53-летняя пассажирка автомобиля «Рено Логан» обслужена амбулаторно.

04 марта около 12 часов 05 минут на 11 км автоподъезда к Мурманску водитель, управляя автомобилем «Фольксваген» и двигаясь со стороны

улицы Кооперативной в сторону улицы Планерная, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Шкода». В результате ДТП 42-летняя пассажирка автомобиля «Шкода» обслужена амбулаторно.

04 марта около 13 часов 20 минут в Мурманске на проспекте Кольском водитель троллейбуса не учел дорожные условия и допустил столкновение со впереди идущим автомобилем «Мерседес Спринтер». В результате ДТП трое пассажиров автомобиля «Мерседес Спринтер» - две женщины и один мужчина - обслужены амбулаторно.

04 марта около 16 часов 00 минут в Мурманске на улице Старостина водитель, управляя транспортным средством «Шевроле» при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на

65-летнего мужчину. В результате ДТП мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1106 нарушений Правил дорожного движения.

65 нарушений допущено пешеходами, 15 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 21 водитель.

Выявлено 30 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 542 нарушения ПДД. 10 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 247 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.



Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.



Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.



/ УГИБДД УМВД России по Мурманской области /



