Не позднее 1 апреля самозанятым гражданам с доходом свыше 300 тысяч рублей необходимо уплатить страховые взносы

Отделение Пенсионного фонда по Мурманской области напоминает: индивидуальные предприниматели и другие граждане, относящиеся к категории самозанятого населения (адвокаты, нотариусы, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств и т.д.), доход которых за 2016 год превысил 300 тысяч рублей, помимо обязательного фиксированного платежа обязаны не позднее 1 апреля 2017 года уплатить 1 % от суммы, превышающей 300 тысяч рублей.



Поскольку функции администрирования страховых взносов с 2017 года были переданы Федеральной налоговой службе (ФНС), уплата страховых взносов самозанятыми гражданами с 1 января 2017 должна осуществляться в налоговые органы по месту регистрации на КБК, закрепленные за ФНС России.



Кроме того, с 2017 года индивидуальным предпринимателям не нужно регистрироваться в органах ПФР в качестве работодателей. Регистрация страхователей будет осуществляться территориальными органами ПФР только на основании сведений, представленных налоговыми органами в органы ПФР.



Для справки:



До 31 декабря 2016 года представители самозанятого населения должны были уплатить страховые взносы в виде фиксированного платежа в сумме 19356,48 руб. на обязательное пенсионное страхование и 3796,85 руб. на обязательное медицинское страхование.







/Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области/



