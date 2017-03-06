"Северянки" - в проекте ГТРК "Мурман". Героиня сюжета - инструктор по физической культуре Ирина Чечулина

Елена Ямаш.

"Северянки". Проект ГТРК "Мурман" к 8 Марта. Мы рассказываем о выдающихся, каждой в своей сфере деятельности, - женщинах Заполярья. Сегодня наш сюжет об инструкторе по физической культуре североморского детского сада №30.

Ирина Чечулина - молодой инструктор по физкультуре североморского детского сада №30. Выбор профессии для нее, кажется, был предопределен. С детства - рядом с мамой - тоже педагогом - на всех праздниках и спортивных мероприятиях.

Инструктор по физической культуре ДОУ № 30 ЗАТО г. Североморск Елена Харсеева: "Мы понимаем буквально с полувзгляда друг друга. Где то помочь, где то подменить, подсказать. И она мне подсказывает порой. Все-таки, молодежь, у них другое видение нынешнего мира. Она учится у меня, я учусь у нее".

Красный диплом физкультурного отделения Мурманского педуниверсита стал началом профессии, в которой Ирина совершенствуется каждый день. За плечами - участие во всероссийских конкурсах, областных конференциях, городских мероприятиях. Одно из ярких достижений - финал областного конкурса "Учитель года".

Инструктор по физической культуре ДОУ № 30 ЗАТО г. Североморск Ирина Чечулина: "Многие мои воспитанники ходят в спортивные секции, приносят дипломы, грамоты, гордятся собой, с медальками приходят после каких-либо соревнований, я поддерживаю в этом своих детей".

"Свои дети" - одна из ключевых фраз, на которую трудно не обратить внимание. Отношение к воспитанникам - родительское, семейное. За это - ответная любовь, доверие и уважение малышей.

Роман Гусаров: "Она нас учит эстафетам, много разных спортивных игр нам задает. И суперские упражнения. Она - просто класс!"

В североморском детском саду №30, где работает Ирина Чечулина, дети болеют меньше всего. Вот уже несколько лет подряд дошкольному образовательному учреждению удается добиться лучшего во флотской столице показателя. В течение года - в среднем каждый ребенок из-за болезни - пропускает всего 6 дней, в то время как в других садах - более 20. В этом - в том числе, заслуга и молодого инструктора по физкультуре.

Заместитель заведующей ДОУ № 30 ЗАТО г. Североморск Наталья Бельчикова: "Дети всегда с позитивом идут на занятия, любят ее, любят заниматься, любят физкультуру".

Сохранить и укрепить здоровье - задача номер один. Особая радость для педагогов - когда перед ребятами приоткрываются двери в большой спорт.

Инструктор по физической культуре ДОУ № 30 ЗАТО г. Североморск Ирина Чечулина: "Мне нравится наблюдать, когда дети радуются своим же достижениям, когда у них что-то получается. Мы вместе с детьми преодолеваем преграды и у них получается. Вот это, наверное, самое главное".

Любящая мама и хорошая хозяйка - дома. Целеустремленная, творческая личность - на работе. У ее воспитанников, как и у нее самой,- все только начинается. 8 марта Ирина отпразднует свой день рождения.