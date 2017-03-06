Спортивная столица. Программа праздника здоровья и планы на "Тренировки дня"

Любовь Дубова.

Мурманск - спортивный. Праздник "Родной двор - родной город" - на площадке в Ленинском округе. Участников, традиционно, много. Перед началом состязаний - веселая разминка с главным судьей соревнований. В программе - командные "Веселые старты" и конкурс рекордов. Испытания особой подготовки не требуют. Главное - хорошее настроение.

Заур: "Я был еще прошлой зимой два раза. - Что интересного в нем? - То, что я занимался и прыгал, и упражнялся".

Полина: "Очень интересно. Мы играли во всякие игры, играли в команде, и кто то выигрывал, кто то проигрывал".

Директор школы № 5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Какие главные задачи, на мой взгляд, этого проекта, это во-первых, научить жителей города Мурманска правильно использовать спортивные площадки. Привить навыки к здоровому образу жизни и дать еще одну возможность семьям с детьми выйти рядом во двор замечательно провести день семейного отдыха".

"Родной двор - родной город" путешествует по спортивным площадкам Мурманска уже 4-й сезон. В нынешнем - 30 туров. В планах - расширить границы проекта. Организовывать праздник не только на спортивных площадках, но и в зонах отдыха - так называемые "Тренировки дня".

Главный судья проекта "Родной двор - родной город" Любовь Зюзина: "Мы готовы рассказать, что можно сделать на улице, рядом со столбом, рядом со скамеечкой. То есть, такие элементарные упражнения, которые позволят вам тонизировать свое тело. Проект направлен на оздоровление людей и привлечение к здоровому образу жизни и занятиям физкультурой и спортом".









