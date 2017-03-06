Юные мурмашинцы совершили виртуальное путешествие по тундре вместе с Сампо-Лопаренком

Библиотекари Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывали в гостях у учеников начальной средней школы п. Мурмаши. Дети приняли участие в театрализованном чтении сказки Сакариаса Топелиуса «Сампо-Лопарёнок».



Участники чтений совершили виртуальное путешествие по тундре, где живут саамы, и узнали о коренных северных народах, их традициях и обычаях. Вместе с героем книги Сакариаса Топелиуса - Сампо ребята выполнили задания великана Хийси: нашли следы северных зверей, северные ягоды, поймали рыбу, проверили меткость, наперегонки покатались на оленях и дождались появления солнца.



В театрализованном чтении сказки Сакариаса Топелиуса «Сампо-Лопарёнок» приняли участие более 200 человек.



/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/