В рамках акции «8 марта – в каждый дом!» прошел конкурс «Мама-АвтоЛеди»

Накануне Международного женского дня в рамках акции МВД России «8 марта – в каждый дом» в средней школе № 20 города Мурманска прошел конкурс мам-автолюбителей «Мама-Автоледи». Стоит отметить, конкурс проводится в Мурманске уже девятый год подряд. Участницами в этом году стали мамы-водители из четырех образовательных школ города.

В состав жюри вошли представитель отдельного батальона ДПС ГИБДД, городского Совета депутатов и автотранспортного предприятия «Электротранспорт». В талантах, музыкальности участниц все убедились с первых минут.

На этапе «Визитка» дамы увлеченно рассказывали о себе, своих семьях, хобби и любимых авто. Кто-то делал это в стихах, кто-то подобрал для презентации замечательные фото и музыкальное сопровождение. Мамам активно помогали в презентации любящие и не менее талантливые детки.

Представительницам прекрасной половины человечества пришлось показать серьезный уровень знания ПДД при решении карточек с дорожными ситуациями и продемонстрировать умение определять объекты (марки автомобилей и названия цветов) в зеркало заднего вида автомобиля в конкурсе «Дорожное ориентирование». В определении марок автомобилей ни одной ошибки участницы не допустили, а – вот цветы определяли с трудом.

По итогам всех конкурсов победительницей стала мама-автолюбитель из школы №36 Яна Рощупкина.



/ Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области /